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  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Монголии вручил верительные грамоты спикеру туркменского парламента

CA-NEWS (TM) - Председатель меджлиса Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от посла Монголии Лувсана Баттулга.

Как сообщает государственное нформационное агентство, от имени главы государства Гурбангулы Бердымухамедова спикер парламента поздравила гостя с назначением на ответственный дипломатический пост, пожелав успехов в деле укрепления дружбы и сотрудничества между странами.

Поблагодарив за добрые напутствия, посол передал слова приветствия и теплые пожелания от руководства своей страны, заявив, что приложит все силы для успешного продвижения туркмено-монгольского диалога.

В ходе беседы Л.Баттулга был проинформирован об основных направлениях внутренней и внешней политики Туркменистана, ознакомлен с ключевыми аспектами осуществляемых в стране проектов и программ социально-экономического развития.

На что дипломат выразил уверенность в наличии многопланового потенциала для развития прочных и взаимовыгодных двусторонних контактов.

Ранее дипломат являлся послом Монголии в Казахстане.

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