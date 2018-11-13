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  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Бухаре преподаватель избил студентов из-за галстуков

CA-NEWS (UZ) - В социальных сетях выложили видеоролик, на котором видно, как преподаватель ругает студентов и бьёт их по лицу.

Как сообщается в комментариях к видео, инцидент произошёл в Бухарском инженерно-технологическом институте. Учитель высшей математики на уроке бьёт студентов за то, что у них не было галстуков, - отмечают пользователи.


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