В Бухаре преподаватель избил студентов из-за галстуков

CA-NEWS (UZ) - В социальных сетях выложили видеоролик, на котором видно, как преподаватель ругает студентов и бьёт их по лицу.

Как сообщается в комментариях к видео, инцидент произошёл в Бухарском инженерно-технологическом институте. Учитель высшей математики на уроке бьёт студентов за то, что у них не было галстуков, - отмечают пользователи.



