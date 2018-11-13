Международные эксперты назвали глобальные риски для Евразии в 2019 году

CA-NEWS (KZ) - Международные эксперты презентовали исследование «Рейтинг глобальных рисков для Евразии в 2019 году». Прецентация прошла в рамках IV заседания «Астана Клуба» - международной дискуссионной площадки в формате политического форума, объединяющего ведущих экспертов, политиков и дипломатов со всего мира, проходящего 12-13 ноября в столице Казахстана.

В работе над исследованием приняли участие свыше 30 экспертов и политиков, также методом анкетирования было опрошено более 1 тыс. респондентов из 60 стран.

В числе авторов исследования директор Института Кеннана при Международном научном центре имени Вудро Вильсона Мэтью Рожански, директор Стокгольмского международного института изучения проблем мира (SIPRI) Дэн Смит, директор Инициативы стратегического прогнозирования Атлантического совета США Мэтью Барроуз, председатель наблюдательного совета Исследовательского института «Диалог цивилизаций» Владимир Якунин, лауреат Нобелевский премии мира, главный ментор международного движения POP (Protect Our Planet) и президент Всемирного форума по устойчивому развитию Раджендра Пачаури.

Цель создания рейтинга - оценка актуальных геополитических и геоэкономических процессов как в регионе Евразии, так и во всем мире в целом.

«Сегодня в условиях торговых и санкционных войн, растущей милитаризации важнейшие международные институты разрешения споров, включая ООН и ВТО, оказались под угрозой. Наблюдаемые процессы свидетельствует о нарастании кризиса глобальной системы безопасности, что чревато самыми негативными последствиями. В этих условиях, мы считаем, что Евразия находится у критической развилки, когда она может либо объединиться, либо стать полем глобального конфликта. То, как разрешится эта дилемма, будет видно уже в ближайшие годы. В этом контексте подготовленный нами рейтинг рисков призван обозначить те проблемные опросы, которые должны стать предметом данного диалога», - отметил в ходе презентации директор Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента Казахстана Ержан Салтыбаев.

Так, согласно прогнозам аналитиков, ключевыми геополитическими рисками для региона выступают:- обострение противостояния Китая и США,- полномасштабные торговые войны,- Большая война на Ближнем Востоке,- дальнейшая деградация отношений между Россией и Западом,- «разморозка» «горячих точек» в Евразии,- рост сепаратизма и этно-конфессиональных конфликтов,- обострение экологических и водных вызовов,- усиление и эволюция киберугроз,- начало новой гонки вооружений,- риск крупных ядерных и техногенных катастроф.

В работе Astana Club участвуют около 50 спикеров из 30 стран мира, в числе которых Австрия, Афганистан, Бельгия, Великобритания, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Италия, Китай, Кыргызстан, Норвегия, Россия, США, Хорватия, Швеция и Япония.

Среди гостей мероприятия бывшие главы государств и правительств, экс-министры иностранных дел, Нобелевский лауреат премии мира, президент 67-й Генеральной ассамблеи ООН, авторы мировых бестселлеров по геополитике и авторитетные эксперты по международным отношениям, геополитике и экономике.