В Монголии обсуждают вопрос об освобождении от должности председателя парламента, мэра столицы и председателя фракции МНП

CA-NEWS (MNG) - Совет управления Монгольской народной партии (МНП) 12 ноября провел свое собрание в закрытом режиме в Госрезиденции, передает Montsame.

Во время закрытого собрания председатель партии Ухнаагийн Хурэлсух внес на рассмотрение вопрос об освобождении от занимаемых должностей трех личностей, обсуждение которого продолжался до 22.00 часов вечера того же дня. В частности, он назвал имена и причины их освобождения - спикера парламента М.Энхболда, председателя фракции МНП в парламенте Д.Хаянхярваа и мэра Улаанбаатара С.Батболда.

Хурэлсух указал причину освобождения от занимаемой должности спикера М.Энхболда, что он должен нести ответственность перед законом за так называемое «дело о 60 млрд.тугриках», председателя фракции Д.Хаянхярваа – за допущение неоднократных этических ошибок на заседаниях сессии парламента, когда обсуждался вопрос о фонде поддержки малых и средних предпринимательств, а также за то, что не обеспечил единство, ответственность и организованность фракции в качестве председателя, а мэра Улаанбаатара С.Батболда – за то, что он не справляется со своими должностными обязанностями и в итоге страдают невинные дети, безмятежно играющие во дворах своих домов.

В ходе довольно долгого и бурного обсуждения члены Совета приняли предложение председателя партии об освобождении от должностей Д.Хаянхярваа и С.Батболда, и провели тайное голосование. В результате голосования 16 из 28 членов Совета управления проголосовали за отставку председателя фракции и 15 членов за отставку мэра столицы.

Кроме того, также принято решение, что председатель партии лично представит вопрос о привлечении к ответственности спикера парламента М.Энхболда на рассмотрение фракции в ВГХ.