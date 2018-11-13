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  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В австрийском городе Санкт-Пёльтен открылось Почетное консульство Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В административном центре Федеральной земли Нижняя Австрия городе Санкт-Пёльтен состоялась торжественная церемония открытия Почетного консульства Казахстана.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, в своем выступлении посол Казахстана в Австрии Кайрат Сарыбай отметил, что открытие Почетного консульства будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Было обращено внимание на заинтересованность казахстанской стороны в углублении сотрудничества с Нижней Австрией в контексте диверсификации экономики страны. В частности, было отмечено, что данный регион известен современными технологиями в области деревообрабатывающей, нефтегазовой, текстильной, пищевой промышленностью и возобновляемых источников энергии. В этой связи посол призвал австрийскую сторону более активно развивать имеющийся потенциал в различных сферах взаимодействия с Казахстаном.

К. Сарыбай вручил консульский патент и флаг Казахстана новому почетному консулу Александру Кисс и пожелал ему успехов в расширении и углублении казахстанско-австрийского сотрудничества.

Директор австрийской компании «ÖWD Wachdienst Security GmbH & Co KG» А.Кисс, выразив благодарность за оказанное доверие, заверил, что будет прилагать все усилия для дальнейшего развития взаимодействия между двумя странами.

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