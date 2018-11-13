ООН приняла резолюцию о грамотности, инициированную Монголией

CA-NEWS (MNG) - 6 ноября во время третьего заседания 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (UNGA 73) была принята резолюция «Грамотность для жизни: формирование будущей повестки дня», внесенная на представление Монголией, сообщает asiarussia.ru.

Согласно обследованию ЮНЕСКО для UNGA 73, около 750 миллионов взрослых во всем мире, большинство из которых женщины, являются неграмотными, 617 миллионов детей и подростков не имеют доступа к образованию, а 262 миллиона детей и подростков во всем мире не посещают школу.

С принятием этой резолюции Генеральная Ассамблея ООН признала «каталитический эффект» Десятилетия грамотности Организации Объединенных Наций (2003-2012 годы) в качестве «глобальной основы для устойчивых и целенаправленных усилий по развитию грамотности и грамотной среды».

В резолюции содержится призыв к правительствам «расширить программы распространения грамотности среди детей, молодежи и взрослых, включая пожилых людей», для «содействия инновационному предоставлению услуг по распространению грамотности, в том числе посредством технологий и укрепления институциональной сети».

Что касается уровня грамотности взрослого населения (в возрасте 15+) самой Монголии, то он равен 98,5%. Другими словами, 98,5% населения в возрасте 15 лет и старше могут с пониманием читать и писать короткие, простые предложения, касающиеся их повседневной жизни. Как правило, «грамотность» охватывает умение считать, умение осуществлять простые арифметические расчеты. Этот показатель рассчитывается путем деления числа грамотных в возрасте 15 лет и старше на население соответствующей возрастной группы и умножения результата на 100.

В Монголии образование обязательно для всех детей в возрасте от семи до шестнадцати лет. В начальной школе монгольский язык является центральной составляющей образования.

В стране также существуют буддийские монастырские школы. Раньше практически всё образование традиционно находилось под контролем монастырей и было в основном предназначено для буддийских монахов. Тибетский язык был языком образования в начальных школах и языком богослужения. Сегодня в школах при монастырях основным языком обучения является монгольский, а вторым — тибетский язык.

Иностранные языки преподаются со средней школы. В основном это английский. В ВУЗах английский используется наряду с монгольским. Английский в Монголии является наиболее распространенным иностранным языком, за ним следуют японский, корейский и китайский.