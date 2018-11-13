Узбекистан разработал собственную космическую программу

CA-NEWS (UZ) -

Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов сообщил, что республика разработала собственную космическую программу. По его словам, узбекское правительство изучило международный опыт и «написало программу, где все пошагово расписано», передает Интерфакс.

В настоящее время Узбекистан наращивает международное сотрудничество в этой сфере, в том числе с Россией и европейскими странами, отметил дипломат.

Весной нынешнего года сообщалось, что «Роскосмос» предложил Узбекистану совместные проекты в разработке спутников, а также сотрудничество в сфере мониторинга космического мусора и дистанционного зондирования земли.