Американская компания поставит сельхозтехнику Туркменистану

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание, касающееся развития отраслей национальной экономики и социально-культурной сферы, а также хода реализации комплексных преобразовательных программ.

В ходе заседания заместитель председателя кабинета министров Э.Оразгелдиев рассказал о проводимых в стране сезонных сельхозработах. В настоящее время, по его словам, в велаятах продолжается сбор хлопка, выполняются необходимые агротехнические мероприятия по уходу за посевами озимой пшеницы.

Регулярно пополняется и обновляется технический парк отечественного АПК. Накануне состоялось подписание соответствующего меморандума между правительством Туркменистана и американской компанией «John Deere International Gmbh», сообщил вице-премьер.

Заслушав отчет, глава государства поручил реализовать проекты по расширению действующих и строительству новых водохранилищ, других гидротехнических сооружений, в том числе установок по опреснению воды в местах возникновения потребности в ней, а также внедрение в агропроизводство современных методов орошения с учетом природно-климатических условий страны, передовых технологий рационального водопользования, улучшение мелиоративного состояния земель.

Также он поручил ускорить сбор хлопка на полях и обратить внимание на условия хранения собранного урожая.