РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Американская компания поставит сельхозтехнику Туркменистану

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание, касающееся развития отраслей национальной экономики и социально-культурной сферы, а также хода реализации комплексных преобразовательных программ.

В ходе заседания заместитель председателя кабинета министров Э.Оразгелдиев рассказал о проводимых в стране сезонных сельхозработах. В настоящее время, по его словам, в велаятах продолжается сбор хлопка, выполняются необходимые агротехнические мероприятия по уходу за посевами озимой пшеницы.

Регулярно пополняется и обновляется технический парк отечественного АПК. Накануне состоялось подписание соответствующего меморандума между правительством Туркменистана и американской компанией «John Deere International Gmbh», сообщил вице-премьер.

Заслушав отчет, глава государства поручил реализовать проекты по расширению действующих и строительству новых водохранилищ, других гидротехнических сооружений, в том числе установок по опреснению воды в местах возникновения потребности в ней, а также внедрение в агропроизводство современных методов орошения с учетом природно-климатических условий страны, передовых технологий рационального водопользования, улучшение мелиоративного состояния земель.

Также он поручил ускорить сбор хлопка на полях и обратить внимание на условия хранения собранного урожая.

print
  • Пограничники на границе Кыргызстана и Таджикистана «повысили бдительность»
  • В Ашхабаде проходит Фестиваль японского кино
  • Япония планирует помочь с подготовкой кадров для будущей АЭС в Узбекистане
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×