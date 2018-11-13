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  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов поручил привлекать посетителей в театры и музеи

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил привлекать посетителей в театры и музеи. Об этом он сказал на рабочем совещании о развитии социально-культурной сферы страны.

По его словам, в республике необходимо повышать уровень организации культурно-массовой работы, использовать маркетинговые инструменты в культуре, развивать ее информационную среду, ориентироваться на охват более широкой аудитории. Он дал указания министру культуры по стимулированию интереса и привлечению туркменистанцев к искусству, творческим акциям.

Нужно активнее интегрировать центры культуры в жизнь общества, молодежи, искать действенные формы диалога с публикой, понимать и удовлетворять ее запросы, отметил глава государства.

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