В Узбекистане стартовал первый проект по блокчейну

CA-NEWS (UZ) - Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники стал первой организацией в Узбекистане, использующей технологию блокчейн.

Система внедрена в базу данных центра 12 ноября и начала работу в пилотном режиме, сообщили "Новости Узбекистана".

На главной странице сайта ведомства появилось сообщение «Центр использует технологию блокчейн». Сайт uzpharm-control.uz, на основе которого работает система, содержит открытую базу данных лекарственных средств, доступную всем учреждениям, врачам, поставщикам и пациентам. Блокчейн, внедренный в эту базу, сделает прозрачными все действия в ней и увеличит уровень доверия к системе государственного контроля за качеством лекарств. В дальнейшем разработчики намерены внести в систему блокчейн полный цикл обращения фармацевтических товаров.

Реализация проекта стала возможной после подписания Меморандума о сотрудничестве в области блокчейн-технологии между Фондом поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие» и российской компанией Blockchain Industrial Alliance. Договор был заключен 5 октября 2018 года.

Данные, внесенные в блокчейн, будут накапливаться и формировать базу данных, в которую можно вносить новую информацию, но невозможно что-то изменить или удалить. В базу может быть записано бесконечное количество транзакций.