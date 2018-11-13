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  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Восточно-Казахстанской области из-за морозов отменены занятия в школах

CA-NEWS (KZ) - В 4 районах Восточно-Казахстанской области отменены занятия в школах.

Как сообщает пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, 13 ноября в Зыряновском районе температура воздуха составляет -34 градуса, отменены занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, в городе Риддере -24 градусов мороза, отменены занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.

Также отменены занятия школьников 1-9 классов в Аягозском районе (-31 градус мороза), с 1-11 классы 1 смены и учащихся 1-2 курса колледжей Кокпектинского района (-27 градусов), учащихся с 1-9 классы смены Урджарского района.

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