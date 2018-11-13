Мэрия Душанбе хочет сделать одинаковыми все такси города
- Таджикистан, общество
- 10:57, 13 ноября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Администрация Душанбе объявило конкурс на разработку проекта внешнего вида столичных такси, сообщает Азия Плюс.
Конкурс проводится в целях упорядочения процесса деятельности такси, курсирующих в городе Душанбе, и для придания им одинакового внешнего облика, и для защиты прав пользователей услугами этого транспорта, сообщается на официальном сайте мэрии Душанбе.
Конкурс будет проходить в течение месяца, его итоги подведут 15 декабря.
Как отмечается в сообщении, главному финансовому управлению города Душанбе на проведение конкурса поручено выделить 5 тыс. сомони ($528)из свободных средств бюджета города.
В информации не уточняется, будет ли изменен внешний вид такси, которые работают под брендом тех или иных служб такси.
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