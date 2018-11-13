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  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В США умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

CA-NEWS (CA) - В США умер автор комиксов, писатель и экс-президент компании Marvel Стэн Ли. Он скончался на 96 году жизни, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что родные Стэна Ли вызвали скорую помощь в дом автора комиксов. Однако он скончался сразу после прибытия в больницу.

В феврале бывшего президента Marvel госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыхательными путями в больницу Cedars-Sinai. Позже врачи сообщили, что состояние мужчины стабилизировалось.

Он родился в Нью-Йорке и начал свою карьеру в 1939 году. В сотрудничестве с Джеком Керби и Стивом Дитко Стэн Ли создал Человека-паука, Халка, Доктора Стрэнджа, Фантастическую четверку, Железного человека, Сорвиголову, Тора, Людей Икс и так далее.

Он также сыграл в эпизодических ролях в фильмах, снятых по мотивам комиксов Marvel: «Люди Икс», «Человек-паук», «Железный Человек», «Сорвиголова», «Халк» и другие.

В последние годы автор комиксов страдал от нескольких болезней — у него был приступ пневмонии и проблемы со зрением. В начале 2016 года Стэн Ли пожаловался, что потерял возможность читать и писать.

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