В Кызылординской области с рельсов сошел грузовой поезд, пассажирские поезда с более 1 тыс. человек идут с опозданием

CA-NEWS (KZ) - В Кызылординской области с рельсов сошли 16 вагонов грузового поезда.

По данным акимата области, 12 ноября в 23:40 на участке железнодорожной магистрали «Казалы–Саксаульск» произошел сход вагонов грузового состава, причина аварии выясняется.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, тепловоз ТЭ33А-0137 под управлением машиниста Б.Баймаханова при скорости 73 км/ч применил экстренное торможение по причине падения давления в тормозной магистрали. При этом 16 из 45 вагонов сошли с путей. Пострадавших нет.

На месте происшествия работали сотрудники аварийно-спасательной службы нацкомпании «Казахстан темир жолы», ДЧС, акиматов Аральского и Казалинского районов и областного управления мобилизационной подготовки.

В результате происшествия произошла задержка трех пассажирских поездов: станция Казалинск №481 сообщением «Ташкент–Самара» (в поезде находятся 183 пассажира, в том числе 13 детей до 7 лет); станция Аральское море №378 сообщением «Мангышлак–Алматы» (723 человека, в том числе 39 детей в возрасте до 7 лет); станция Саксаульск №618 сообщением «Кызылорда–Астана» (191 человек, в том числе 40 детей).

«Пассажирские поезда находились на станциях Аральск и Казалинск. Пассажирам оказана необходимая помощь, для чего мобилизованы местные предприниматели. Приготовлены запасы твердого топлива для поддержания комфортной температуры в вагонах пассажирских поездов. Пострадавших во время остановки поездов нет, однако на месте происшествия дежурят службы противопожарной безопасности и скорой помощи», - отметили в акимате.

В свою очередь в КТЖ сообщили, что движение поездов было восстановлено в 5:51.