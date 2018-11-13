В Туркменистане должны появиться новые интересные предложения и услуги для туристов, - Бердымухамедов
- Туркменистан, общество
- 11:35, 13 ноября 2018
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов считает необходимым в полном объеме использовать имеющиеся условия и возможности для развития рекреационного потенциала страны, в частности, оздоровительного и экологического туризма.
Как сказал он на совещании кабинета министров, на рынке туруслуг должны появляться новые интересные предложения и услуги.
В стране есть все условия для увеличения числа туристов, сказал глава государства, потребовав принять надлежащие меры для исправления ситуации в этом направлении и организации деятельности по привлечению в республику любителей путешествий, активной популяризации за рубежом культурно-исторического наследия и природного достояния Туркменистана.
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