В Туркменистане должны появиться новые интересные предложения и услуги для туристов, - Бердымухамедов

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов считает необходимым в полном объеме использовать имеющиеся условия и возможности для развития рекреационного потенциала страны, в частности, оздоровительного и экологического туризма.

Как сказал он на совещании кабинета министров, на рынке туруслуг должны появляться новые интересные предложения и услуги.

В стране есть все условия для увеличения числа туристов, сказал глава государства, потребовав принять надлежащие меры для исправления ситуации в этом направлении и организации деятельности по привлечению в республику любителей путешествий, активной популяризации за рубежом культурно-исторического наследия и природного достояния Туркменистана.