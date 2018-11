Самые разрушительные в истории Калифорнии лесные пожары сняли из космоса

CA-NEWS (CA) - Лесной пожар на севере Калифорнии, начавшийся 8 ноября признан самым разрушительным в истории штата. По последним данным 42 погибших, передает Reuters.

Компании DigitalGlobe, NASA и Роскосмос опубликовали фотографии самого смертельного лесного пожара в истории штата.

Город Парадайс на севере штата оказался практически полностью уничтожен огнем. Пожары также охватили города Малибу и Калабасас, где находятся дома многих голливудских звезд и известных музыкантов. Звезда подросткового сериала "Ханна Монтана" Майли Сайрус, Джерард Батлер, сыгравший главную роль в "300 спартанцах", и канадский певец Нил Янг - это не полный список звезд, лишившихся своего элитного жилья, сообщает Би-Би-Си.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU — Gerard Butler (@GerardButler) 11 ноября 2018 г.

Напомним, пожар начался утром 8 ноября. Пламя быстро распространятся из-за сильного ветра и сухой погоды.

Ранее Гэвин Ньюсом, который вступит в должность губернатора Калифорнии в январе 2019 года, сообщил, что президент США Дональд Трамп и федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) одобрили запрос властей штата на оказание федеральной помощи.

13 ноября президент США Дональд Трамп экстренно вводит в штате Калифорния особый режим в связи со стихийным бедствием. «Необходимо быстро помочь тем, кто в этом нуждается»,— написал президент в Twitter.