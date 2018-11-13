В Казахстане будут снижены цены на электроэнергию и товарный газ

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с 1 января 2019 года будет применяться новая тарифная методология для сектора производства электрической энергии. Об этом 13 ноября на заседании правительства сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

По его словам, стоимость электроэнергии от энергопроизводящих организаций будет разделена на тариф на мощность и тариф на электроэнергию. Министерство принимает меры по снижению цен на электроэнергию по сумме двух компонентов для электрических станций (стоимости электрической энергии и стоимости мощности).

«На сегодня завершена совместная с Генеральной прокуратурой работа по проверкам основных электрических станций. В Министерстве энергетики утвержден график и начаты заслушивания всех энергопроизводящих организаций. Данную работу мы завершим до 20 ноября и соответствующий приказ должен быть принят до конца текущего месяца», - сказал министр.

Он добавил, что установление объективного уровня предельных тарифов на электрическую энергию даст возможность снизить отпускные цены у энергопроизводящих организаций. Уровень снижения будет различен у разных электрических станций.

Министр доложил, что на основании изменения отпускных цен у энергопроизводящих организаций уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий, должен будет принять меры по снижению стоимости электроэнергии для конечных потребителей.

Кроме того, с целью снижения тарифов на электроэнергию энергопроизводящих организаций Министерство энергетики разработало проект приказа, предусматривающий снижение предельных оптовых цен на товарный газ.

«По нашим оценкам, снижение оптовых цен позволит снизить конечные цены товарного газа с 1 января для электростанций, использующих газ, на 6-15% в зависимости от региона. Утверждение приказа планируется в конце ноября», - отметил К.Бозумбаев.