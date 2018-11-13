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  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана поручил министерству промышленности строить цементные и стекольные заводы

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил министерству промышленности построить цементные и стекольные заводы.

По его словам, необходима оптимальная реализация имеющегося в отрасли потенциала и сырьевых ресурсов. Это даст возможность не только обеспечить внутренний рынок высококачественными, не уступающими зарубежным аналогам отечественными товарами, но и увеличить объемы производства конкурентоспособной экспортной продукции.

Он поручил продумать вопросы строительства в стране новых современных промышленных объектов, в том числе цементных заводов в Балканском и Лебапском велаятах. Глава государства также распорядился принять меры по открытию на предприятии «Türkmen aýna önümleri» нового цеха для расширения перечня выпускаемой стекольной продукции.

При этом Г.Бердымухамедов обратил внимание на подготовку высококвалифицированных специалистов, владеющих передовыми технологиями, адресовав министру соответствующие указания.

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