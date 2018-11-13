ТВ Узбекистана показало парней, надевших на голову пенсионерки ведро

- Узбекистан, общество
- 12:13, 13 ноября 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане телеканал Yoshlar (Молодёжный) рассказал о задержанных в Самарканде парней, которые надели на голову пожилой женщины ведро и ударили её по голове, сообщает uznews.uz.
Ранее социальных сетях распространилось видео, где молодой человек одевает ведро на голову пожилой женщины, а второй бьет по ведру, одетому на голову женщины.
Как сообщается в передаче, в совершении преступления подозреваются Ширинбек Абдурахмонов, 1997 года рождения, Анвар Мардонов, 1993 года рождения, и Дониер Бахриддинов, 2003 года рождения.
Подозреваемые сознались в содеянном и раскаиваются.
Как выяснилось, потерпевшей оказалась жительница Самарканда – Халима Буриева, 1961 года рождения. Юноша по имени Рахматжон надел ведро женщине, затем Ширинбек Абдурахмонов, воспользовавшись моментом, нанёс удар по голове потерпевшей, а Анвар Мардонов снял происходящее на своей телефон.
В свою очередь, Дониер Бахриддинов, увидев на телефоне Анвара данную видеозапись, разместил её в Instagram.