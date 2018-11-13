ГКНБ Таджикистана: Теракт у 201-ой российской военной базы не планировался

CA-NEWS (TJ) - Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана официально заявил, что никакого теракта у комендатуры 201-й российской военной базы в Душанбе не планировалось. Ранее об этом сообщали некоторые СМИ.

«Мы официально опровергаем информацию о том, что была, якобы, задержана группа исламистов, которые пытались устроить теракт у 201-й РВБ. Эта информация неверна. Никого мы не задерживали, и теракт такой не готовился», - сказал «Азия-Плюс» по телефону начальник пресс-службы ГКНБ Дильшод Абдуалимов.

О том, что сторонники «Исламского государства», якобы, планировали взорвать комендатуру 201-й РВБ и российскую школу в Душанбе утром 13 ноября со ссылкой на свой источник в ГКНБ Таджикистана сообщило, в частности, Радио Озоди.

По данным издания, группа из 12 человек была задержана 4 ноября. «Главарем группы был некий Сухроб, житель города Вахдат. Известно, что он ранее находился в Кыргызстане и Иране, потом через турецкую территорию перебрался в Сирию, где воевал на стороне ИГ», - писало издание со ссылкой на свой источник.

Между тем, в 201-ой РВБ сообщили, что военнослужащие базы несут службу согласно распорядку дня, никакого усиления пропускного режима на базе нет и о том, что на базе, якобы, готовился теракт, здесь не слышали.