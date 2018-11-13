Сагинтаев поручил снизить в Казахстане тарифы на услуги ЖКХ

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил с 1 января 2019 года снизить тарифы не только на электрическую и тепловую энергию, но и на услуги водо- и газоснабжения, канализации, телефонной связи и интернета.

Как сказал он на заседании правительства 13 ноября, необходимо также пересмотреть тарифы кооперативов собственников квартир.

При этом, по его словам, со снижением тарифов не должно снизиться качество оказываемых услуг монополистами, должна проводиться своевременная модернизация их производств.

«Необходимо разобраться по всем выявленным фактам неисполнения естественными монополистами тарифных смет и инвестиционных обязательств, незаконному включению в стоимость услуг непроизводственных затрат. Недобросовестные монополисты и управляющие компании, получавшие прибыль за счет завышения тарифов, должны ответить по закону. Ход расследования должен быть публичным», - отметил глава кабмина.

Он поручил Министерству национальной экономики доложить о целевом расходовании монополистами средств, выделяемых из бюджета в качестве субсидий.

Премьер объявил выговор вице-министру национальной экономики Серику Жумангарину, который курирует политику в сферах естественных монополий и работу антимонопольного комитета.

Кроме того, Б.Сагинтаев поручил Министерствам энергетики и национальной экономики к 1 декабря внести пошаговый план того, как и на сколько будут снижены тарифы на электричество и тепло, услуги водо- и газоснабжения, канализации, телефонной связи и интернета, КСК. Также МНЭ должно до конца недели открыть горячую линию по тарифам ЖКХ.

Министерствам национальной экономики, энергетики и акиматам регионов поручено взять на контроль ценообразование на уголь, газ, лекарства и социально-значимые товары первой необходимости. В первую очередь акимы должны выявить возможные «ценовые сговоры», накрутки посредников и пресечь необоснованное завышение цен.