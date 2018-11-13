Политдиссидента Сафара Бекжана, желающего вернуться на родину, лишили узбекского гражданства

CA-NEWS (UZ) - Политэмигрант Сафар Бекжан, проживающий в течение нескольких лет в швейцарском городе Лозанна, только недавно узнал о том, что был лишен гражданства Узбекистана. Узбекские власти не объяснили причину лишения гражданства Бекжана. Сам диссидент связывает это со своей политической деятельностью, передает centralasian.org.



Как говорит 57-летний Сафар Бекжан (паспортные ФИО Бекчанов Сапарбай Джумабаевич – Ред.), власти Узбекистана не дали ему никаких объяснений относительно причин лишения гражданства.

​– Я получил письмо из консульства Узбекистана в Берлине, в котором говорится, что я был лишен гражданства 17 марта 2017 года согласно указу президента. В письме о причинах лишения меня узбекского гражданства ничего не сказано. Хотя по закону они должны были привести причину. Если бы я имел второе гражданство, они могли бы указать это в качестве причины. Но у меня нет второго гражданства. У меня имеется лишь документ, подтверждающий мой статус беженца, выданный ООН, – говорит Сафар Бекжан.

В консульстве Узбекистана в Берлине отказались комментировать информацию персонального характера. Однако сам политэмигрант связывает вопрос о лишении его гражданства Узбекистана со своей политической деятельностью.

– Это, естественно, является продолжением диктатуры. Если бы Мирзияев верил бы своим реформам, то разрешил бы мне приехать в Узбекистан. Следовательно, он не хочет, чтобы я находился в Узбекистане в качестве политика. То есть, не хочет видеть в стране политика, который может критиковать его и наносить ему удары, – говорит Сафар Бекжан.

Он признался, что смог собрать группу из десяти иностранных предпринимателей, с помощью которой планировал внести инвестиции в сельскохозяйственную сферу Узбекистана. "Но, думаю, теперь этим планам не суждено сбыться", – говорит с сожалением Сафар Бекжан.

Сафар Бекжан родился в Хазараспском районе Хорезмской области Узбекистана. Он был вынужден покинуть страну в 1997 году из-за своей политической деятельности. Позже Бекжан получил политические убежище в Швейцарии. Сафар Бекжан является членом Международного парламента писателей. Бекжан, являющийся членом Центрального совета демократической партии «Эрк», в 1993-96 годах отбывал тюремное заключение в Узбекистане. После выхода на свободу он написал книгу «У входа на тот свет», в которой описывает будни узбекских тюрем.