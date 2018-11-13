Туркменистан намерен увеличить экспорт хлопчатобумажной продукции

CA-NEWS (TM) - Туркменистан намерен увеличить экспорт продукции из хлопка. Об этом стало известно в ходе совещания кабинета министров.

По словам президента Гурбангулы Бердымухамедова, национальная текстильная индустрия располагает большим потенциалом, в том числе сырьевым.

«В нынешнем году туркменские хлопкоробы вырастили богатый урожай «белого золота». Однако имеющиеся в отрасли возможности используются далеко не полностью», - выразил он претензии в адрес Министерства тексительной промышленности, отметив необходимость увеличения объемов экспорта готовой продукции.

«Работа на данном направлении должна носить системный характер. Следует проводить маркетинговые исследования, изучать конъюнктуру рынка. Нужно налаживать производство новых видов продукции с учетом покупательского спроса, и в случае необходимости, обновлять технологическое оснащение предприятий», - сказал глава государства.