ООН призвала Таджикистан запретить тесты на девственность перед вступлением в брак

CA-NEWS (TJ) - Комитет ООН против дискриминации женщин призвал власти Таджикистана запретить тесты на девственность перед вступлением в брак. В ООН считают, что в этой болезненной и унизительной практике нет медицинской необходимости.

В рекомендациях Комитета ООН против дискриминации женщин правительству Таджикистана, которые были опубликованы 12 ноября, говорится, что "поправки в Семейный кодекс РТ об обязательном медицинском обследовании брачующихся, часто используются для проведения тестов на невинность, что нередко приводит к самоубийству".

Согласно поправкам, которые были приняты в 2016 году, перед заключением брака, молодые люди в обязательном порядке должны проходить бесплатное медицинское освидетельствование, сдавать кровь. Органы ЗАГС не имеют право заключать браки без предъявления таких медсправок.

Правозащитники и эксперты ООН считают, что "институт девственности" является вредной традицией и "девственность не может оставаться индикатором, определяющим честь человека в 21 веке, так как он борется с фундаментальным правом женщины - быть свободной в своем выборе".

Рекомендации были опубликованы спустя две недели после того, как члены Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в заседании в Женеве заслушали доклад Таджикистана. В делегацию Таджикистана, которую возглавлял генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон, входили глава Комитета по делам женщин и семьи Идигул Косимзода, глава Агентства по статистике при президенте ТаджикистанаГульнора Хасанова.

Несмотря на то, что официально проверка на девственность в Таджикистане не проводится, многие семьи прибегают к ней перед свадьбой. Сотни девушек ежегодно посещают специализированные учреждения, чтобы пройти проверки на девственность. Будущие невесты соглашаются проходить через болезненные медицинские процедуры из-за страха быть опозоренной, но больше всего они опасаются за свою семью, которая может подвергнуться осуждению со стороны соседей и родственников.