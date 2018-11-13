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  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Новосибирской области в результате ДТП опрокинулся автобус с 45 гражданами Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Новосибирской области в результате дорожно-транспортного происшествия опрокинулся автобус с гражданами Казахстана.

Как сообщается на сайте Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по области, автобус, следовавший 12 ноября из Новосибирска в Шымкент, на 1368 км федеральной трассы «Р-254» в Коченевском районе столкнулся с грузовиком, съехал с трассы в кювет и опрокинулся на бок.

В автобусе находились 46 человек, в том числе 1 водитель, все пассажиры - жители РК. В аварии пострадали 6 человек. Они госпитализированы в центральную районную больницу. Оставшиеся пассажиры были эвакуированы в пункт временного размещения, организованный местной администрацией.

Позже все пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным автобусом перевозчика.

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