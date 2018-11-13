В Узбекистане потребители предложили снабдить счетчики горячей воды термодатчиком

CA-NEWS (UZ) - Узбекистанцы выступили с предложением снабдить счетчики горячей воды термодатчиком, чтобы платить за горячую воду только в том случае, если её температура будет соответствовать нормам, сообщает repost.uz.

На портале коллективных обращений "Mening Fikrim" (Моё мнение) появилась петиция с предложением к ГУП «Тошиссиққуввати» снабдить счетчики горячей воды термодатчиком.

По словам автора петиции, это позволит измерять объем и температуру воды с последующей фиксацией данных. Это обусловлено тем, что поставщик обязуется обеспечить потребителя горячей водой температурой не менее +50 градусов С.

На данный момент потребители не редко платят за прохладную и теплую воду, как за горячую и очень долго спускают воду, пока она не станет горячей, при этом неся убытки оплачивая по счетчику пропущенную в ожидании воду, – пишет автор петиции.

Согласно предложению, если температура не соответствует норме, то оплата взимается как за холодную воду. Предложение: Разрешить на территории Республики Узбекистан сертификацию и установку счетчиков горячей воды со встроенным термодатчиком, которые будут считать горячую воду, когда температура воды будет соответствовать договору на поставку тепловой энергии.

На момент написания данной новости она набрала почти 500 голосов из требуемых 10000 для передачи на рассмотрение в Олий Мажлисе.