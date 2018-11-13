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  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Государственная Академия наук Турции объявила о наградах для монгольских и американских ученых

CA-NEWS (MNG) - Государственная Академия наук Турции (TÜBA) объявила 12 ноября о вручении премий ученым и исследователям из Монголии, Соединенных Штатов и Румынии, сообщает ARD.

Награды будут вручены их получателям во время торжественнойцеремонии, на которой, как ожидается, будет присутствовать президент Реджеп Тайип Эрдоган. Скоро будет объявлена точная дата проведения мероприятия.

Джеки Ин, сотрудница Массачусетского технологического института, отмечена за свою работу в области нанотехнологий. Патенты американки Джеки Ин используются в наномедицине и при изготовлении медицинских имплантов.

За работу о связях между тюркским и монгольским языками и древнетюркскими надписями награду получит Болд Лувсандорж из Монголии.

Достойной награды признана и работа Виорела Панайте из Университета Бухареста, посвященная османским законам.

TÜBA также вручил награду Фатиху Мехмету Учкуну, ученому турецкого происхождения, преподающему в Университете Миннесоты, за его работу над новыми методами лечения лейкемии.

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