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  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Япония построит в Туркменистане заводы по производству аммиака, карбамида и фосфорных удобрений
Предыстория: Глава МИД Туркменистана встретился с премьером Японии в Токио

CA-NEWS (TM) - Япония построит в Туркменистане заводы по производству аммиака и карбамида, цех по выпуску фосфорных удобрений. Об этом на совещании кабинета министров сообщил председатель государственного концерна «Туркменхимия» Н.Ниязлыев.

По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе состоявшегося недавно рабочего визита делегации Туркменистана в Японию.

Кроме того, как рассказал Н.Ниязлыев, предприятие предпринимает меры по выводу на полную мощность заводов «Гарабогазкарбамид», «Тедженкарбамид» и «Марыазот».

Заслушав отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность планомерного наращивания мощностей химической промышленности, расширения ее экспортного потенциала.

Отметив, что приоритетным направлением развития химиндустрии является производство высококачественных минеральных удобрений, глава государства поручил председателю концерна ускорить работу в данном направлении.

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