В Улан-Баторе установят «солнечное дерево», что позволит жителям пользоваться Wi-Fi и заряжать мобильные устройства

CA-NEWS (MNG) - Солнечное дерево, установленное в столице Монголии позволит жителям столицы пользоваться бесплатным Wi-Fi, бесплатно заряжать мобильные телефоны и ноутбуки. Одна из целей установки солнечного дерева - повышение осведомленности, понимания и использования возобновляемых источников энергии, сообщает ARD.

Они обычно не используются в качестве основного источника энергии, эта роль выполняется солнечными батареями, установленными на крыше. Солнечные деревья скорее дополняют солнечные системы на крышах, способствуя сохранению экологии и защите окружающей среды, символизируя инвестиции и их экологическую выгоду.

Солнечное дерево - это функциональный генератор солнечной энергии, подобный стволу дерева. Они предназначены для обеспечения доступности современных технологий за счет использования солнечной энергии и улучшения ландшафта и архитектуры, которые они дополняют, как правило, в коммерческом или общественном контексте.

Эксперты столицы обещают, что в 2019 году солнечные деревья будут установлены в 20 местах. Каждое дерево будет иметь 10 мест для прохожих.

Парадокс в том, что подобное изобретение монгольского инженера нашло применение в Южной Корее. В прошлом году возле дворца мэрии Сеула (Seoul City Hall Plaza) был установлен суперконденсатор солнечной энергии - зарядное устройство для смартфонов. Все патенты на это устройство принадлежат монголам.

23 августа 2017 года в столице Южной Кореи было реализовано инновационное решение монгольского инженера Н.Баттулги.