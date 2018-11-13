Назарбаев встретился с экс-председателем Еврокомиссии Баррозу

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 13 ноября встретился с экс-председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу.

Как сообщает пресс-служба Акорды, он поблагодарил гостя за участие в предстоящем заседании Астанинского клуба.

Глава государства отметил вклад экс-председателя Еврокомиссии в дело укрепления отношений Казахстана и Европейского союза.

«Я очень рад нашей новой встрече. Вы всегда поддерживали Казахстан, и благодаря этому было подписано соглашение о партнерстве нашей страны с Европейским союзом. На сегодняшний день данный документ проходит процесс ратификации», - сказал президент.

В свою очередь Ж.Баррозу поблагодарил Н.Назарбаева за встречу и приглашение участвовать в работе Астанинского клуба.

«Для меня большая честь вновь встретиться с вами. Я помню ваш исторический визит в Брюссель, в ходе которого были приняты исторические решения по налаживанию сотрудничества Казахстана и Европейского союза. Я рад видеть, что и сегодня Казахстан сохранил свою стабильность и играет важную роль в регионе», - сказал экс-глава Еврокомиссии.