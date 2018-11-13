Страны ШОС за 6 лет изъяли около 40% героина и марихуаны от общего объема на всей территории Евразии

CA-NEWS (CA) - Правоохранительные органы стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества за 2011-2017 годы изъяли около 40% героина и марихуаны от общего объема на всей территории Евразии, заявил 13 ноября генсек ШОС Рашид Алимов в ходе открытие заседания рабочей группы экспертов Парижского Пакта по вопросам регионального сотрудничества.

Как передает РИА Новости Алимов сообщил, что за 2011-2017 годы компетентными органами восьми стран-участниц ШОС было изъято свыше 180 тонн героина, более 340 тонн опиума, почти 1,5 тысячи тонн марихуаны и свыше 1,6 тысячи тонн гашиша.

По его словам, «это около 40% от изъятий героина и марихуаны, свыше четверти от изъятий гашиша на всей территории Евразии».

Он подчеркнул, что «эти цифры отражают реальные возможности стран ШОС эффективно противостоять наркотическому злу на всем евразийском пространстве».

«Но мы не удовлетворены, ШОС будет продолжать наращивать усилия по противодействию наркотическому злу, прежде всего укрепляя договорно-правовую базу в этой сфере», — сказал генсек организации.

«Инициатива Парижского Пакта» в Пекине является значимой платформой для презентации достижений стран ШОС в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и другими формами транснациональной организованной преступности, а также результатов их сотрудничества с другими международными акторами.