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  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В аэропорту Ташкента задержали девушку, поставлявшую секс-рабынь за рубеж

CA-NEWS (UZ) - В органы внутренних дел столицы Узбекистана поступила информация, что некая «Гули» занимается отправкой девушек за рубеж для сексуальной эксплуатации, сообщает ГУВД Ташкента.

В результате мероприятий, 7 ноября на территории международного аэропорта была задержана подозреваемая в совершении преступления, связанного с торговлей людьми, уроженка Андижанской области 26-летняя Гулчирой С.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 («Торговля людьми») Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется следствие, в ходе которого будет установлена возможная причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям. Кроме того, будут выявлены причины и мотивы, побудившие подозреваемую совершать действия, противоречащие закону.

ГУВД предупреждает, что оказанием услуг по трудоустройству граждан в зарубежных странах уполномочено только Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.

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