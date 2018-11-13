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  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Круизный лайнер свяжет морские порты Астрахани и Актау

CA-NEWS (KZ) - Круизный лайнер свяжет морские порты Астрахани и Актау. Об этом на XV форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске сообщил и.о. губернатора Астраханской области Сергей Морозов.

По его словам, на астраханском судостроительном заводе «Лотос» сейчас строится круизный лайнер «Петр Великий», который свяжет порты.

«Это будет способствовать росту туристской и инвестиционной привлекательности наших стран. Поэтому уже сейчас необходимо особое внимание уделять развитию портовой инфраструктуры», – отметил глава региона.

В числе приоритетных задач для развития туризма он назвал повышение доступности международных пассажирских перевозок и наземными видами транспорта.

С.Морозов предположил, что жители Казахстана оценят этот шаг, так как ежегодно Астраханскую область посещают тысячи туристов из РК. Кто-то приезжает в регион с культурно-познавательной миссией, другие, чтобы пройти лечение в местных клиниках. В 2017 году за медпомощью к астраханским врачам обратились более 4 тыс. казахстанцев.

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