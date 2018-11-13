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  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Турция предоставила шести странам аудиозапись убийства саудовского журналиста Хашогги, - Эрдоган
Предыстория: СМИ опубликовали последние слова саудовского журналиста Хашогги перед смертью

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти поделились аудиозаписью, на которой запечатлено убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, с Саудовской Аравией, США, Францией, Канадой, Германией и Великобританией, сообщает издание Hurriyet Daily News.

«Все, кто просил, прослушали аудиозапись этого убийства. Наша разведывательная организация ничего не скрывала. Содержание ленты — настоящая трагедия. Даже офицер саудовской разведки был шокирован, когда прослушал запись. Как он сказал, этот парень, возможно, использует героин, только человек на героине может сделать такое», — сказал Эрдоган журналистам на борту самолета по возвращении из Парижа.

По его словам, «Турция терпеливо ждет», когда саудовская сторона прольет свет на это преступление.

Эрдоган добавил, что причастные к преступлению входят в число 18 высокопоставленных саудовских чиновников, которых специально отправили в Стамбул в день убийства журналиста.

Джамаль Хашогги, который работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти признали, что Хашогги мертв спустя 18 дней. По словам генпрокурора, к гибели журналиста привела ссора с сотрудниками консульства. Стамбульская прокуратура утверждает, что убийство было преднамеренным: Хашогги задушили в генконсульстве, а тело расчленили и уничтожили.

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