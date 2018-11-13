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  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нарушитель казахстанско-российской границы ранил ножом пограничника и получил в ответ ранение из пистолета

CA-NEWS (KZ) - Нарушитель казахстанско-российской государственной границы ранил ножом пограничника в Атырауской области.

По данным пресс-службы Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК, 10 ноября на пограничную заставу «Сазды» регионального управления «Береговая охрана» поступила информация от одного из жителей близлежащего населенного пункта об обнаружении подозрительного человека недалеко от линии госграницы. На указанное место был выслан пограничный наряд.

Старший пограничного наряда потребовал от мужчины предоставить содержимое рюкзака к осмотру, однако нарушитель ранил пограничника, напав на него с ножом. В целях самообороны и задержания нападавшего офицер произвел выстрел из табельного оружия.

Задержанный в сопровождении наряда доставлен в Курмангазинскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. Раненный офицер доставлен до ближайшего медицинского учреждения, находящегося в поселке Красный Яр Астраханской области России, где ему была проведена операция. В настоящее время он находится в хирургическом отделении, состояние удовлетворительное.

По факту инцидента проводятся следственные мероприятия.

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