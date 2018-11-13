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  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Турецкие СМИ выложили фотографии предположительно подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Хашогги
Предыстория: Турция предоставила шести странам аудиозапись убийства саудовского журналиста Хашогги, - Эрдоган

CA-NEWS (CA) - Турецкое издание Hurriyet Daily News опубликовало фотографии предположительно подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Хашогги. Всего на фотографии запечатлено 15 человек, чьи лица закрыты прозрачной пленкой, но указана информация об их прибытии и отлете из Турции.

9 из 15 указанных лиц по прибытии в Турции купили чемоданы, которые из страны не вывозили. По сообщениям, эти лица посещали консульство прежде чем покинуть Турцию, отмечается в статье.

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