Турецкие СМИ выложили фотографии предположительно подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Хашогги

CA-NEWS (CA) - Турецкое издание Hurriyet Daily News опубликовало фотографии предположительно подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Хашогги. Всего на фотографии запечатлено 15 человек, чьи лица закрыты прозрачной пленкой, но указана информация об их прибытии и отлете из Турции.

9 из 15 указанных лиц по прибытии в Турции купили чемоданы, которые из страны не вывозили. По сообщениям, эти лица посещали консульство прежде чем покинуть Турцию, отмечается в статье.