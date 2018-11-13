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  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Четыре омоновца погибли в ДТП на юге Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Ночью 13 ноября, примерно в 01:00 около рынка «Султони Кабир» в городке Хулбук, центре Восейского района, в 120-километрах южнее Душанбе, произошло ДТП. В аварии погибли четыре человека, ехавшие в легковом автомобиле, сообщает akhbor-rus.com.

По словам очевидцев, погибшие были офицерами ОМОН МВД Таджикистана. Их машина во время возвращения в Душанбе на шоссе Куляб – Душанбе столкнулась с грузовиком «Дулан». Очевидцы сообщают, что трое погибших уроженцы города Куляб, им было всего 20 - 22 года.

Официальные лица пока не комментировали эту информацию. Другие подробности ДТП пока не известны.

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