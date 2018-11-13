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  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов недоволен результатами туркменских спортсменов на ЧМ по тяжелой атлетике

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов недоволен результатами спортсменов на Чемпионате мира по тяжелой атлетике, прошедшем 1-10 ноября в Ашхабаде. Об этом он сказал на совещании кабинета министров.

По его словам, в республике создана современная и полноценная спортивная инфраструктура, материально-техническая база спорта располагает возможностями для проведения крупных международных соревнований и воспитания спортсменов на мировом уровне, повышения их мастерства, на что нацелена и система стимулирования и поощрения талантливой молодежи.

«Но этот потенциал остается незадействованным в полной мере. Несмотря на создаваемые условия, на состоявшемся в Ашхабаде Чемпионате мира по тяжелой атлетике туркменские спортсмены не смогли продемонстрировать высокие результаты», - заявил глава государства.

Он напомнил, что на различных совещаниях и заседаниях неоднократно давались поручения, в том числе в период подготовки к проведению масштабных соревнований, но они так и не были до конца выполнены.

«Необходимо усилить тренерскую работу и пересмотреть подходы к подготовке кадров в отрасли, в Национальном институте спорта и туризма следует открывать новые кафедры. В развитие спорта государство делает колоссальные вложения, однако соответствующей отдачи не видно. С этой точки зрения нужно более эффективно использовать базу Олимпийского городка, усовершенствовать научно-методические основы развития спорта. У наших атлетов есть все условия для того, чтобы добиваться ярких побед на международной арене, поднять на должную высоту знамя туркменского спорта», - подчеркнул президент.

Туркменистан разделил с Украиной 16 место в медальном зачете, завоевав 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Первое место занял Китай с 53 медалями (20 золотых, 22 серебряных и 11 бронзовых).

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