Казахстан ищет инвесторов для поиска редкоземельных металлов, используемых в электромобилях и смартфонах

CA-NEWS (KZ) - Казахстан намерен создавать стимулы для привлечения инвестиций на поиски редкоземельных элементов.

На заседании правительства РК 13 ноября министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек отметил, что республика продолжает работать по традиционным видам сырья, используя наработанные практики и методики, однако современные тенденции и новые технологии диктуют новые задачи.

«Двигатели электромобилей и начинки смартфонов резко усилили спрос на редкоземельные металлы. Изменилась сырьевая конъюктура цен. Кобальт, литий, паладий вдвое выросли в цене. Экспертами прогнозируется значительный рост на галлий, скандий, индий и другие редкие металлы. Чтобы повысить конкурентоспособность Казахстана в данном направлении необходимо дополнительное финансирование на проведение геологоразведочных работ, а также создание стимулов для привлечения инвестиций», - отметил глава МИР.

По его словам, Казахстан заинтересован в привлечении инвестиций в геологоразведку через юниорные компании. Для этого с 15 сентября по принципу «Первый пришел – первый получил» начат прием заявлений для получения лицензии на разведку по более, чем 85 тысячам блоков на 197 тыс. кв.км. Срок получения лицензии 10 дней. В 2019 году планируется дополнительное выставление блоков по данному принципу.

Также министр сообщил, что в Казахстане доступны для геологического изучения 1,2 млн кв.км. Изучен на требуемом уровне лишь 21%. Реализация проектов в рамках государственного частного партнерства через национальную компанию АО «Казгеология» позволила привлечь таких мировых лидеров в геологоразведку Казахстана, как РиоТинто, Иллюка, Илдырым, Улмус и др. Данные компании не только проводят исследование территории страны, но и обеспечивают трансфер технологий.

Кроме того, по данным Ж.Касымбека, за последние 3 года проведена большая работа по изменению нормативной правовой базы. Одновременно с этим в Караганде создается международная аккредитованная коммерческая лаборатория, соответствующая международным стандартам, которая позволит инвесторам проводить необходимые исследования внутри страны.