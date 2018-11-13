Аэропорт Алматы первым в СНГ получил сертификат ИКАО, позволяющий принимать и отправлять самолеты в неблагоприятную погоду

CA-NEWS (KZ) - Аэропорт Алматы сертифицирован по категории III В Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Как сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Казахстана, 13 ноября главный государственный инспектор ведомства Амантай Кокатаев вручил президенту аэропорта Болату Ержанову сертификат годности аэродрома, подтверждающий повышенную категорию III B.

Отмечается, что это единственный аэропорт в СНГ с такой категорией. Недавно завершились ремонт взлетно-посадочной полосы-2 и строительство новых двух рулежных дорожек, на обеих ВВП смонтировано уникальное светосигнальное оборудование. По завершении этих работ ВВП-2 была ресертифицированна по категории III B, ВВП-1 также получила аналогичный сертификат (прежде у нее была категория II ИКАО).

Теперь самолеты (при наличии такой же категории у воздушного судна и экипажа) смогут совершать взлеты и посадки из алматинского аэропорта даже при неблагоприятных погодных условиях, в частности, в тумане, когда горизонтальная видимость снижена до 75 м, а вертикальная - 0 м.

После предыдущей сертификации ВВП-2 по категории III B ИКАО в 2011 году, количество рейсов, направленных на запасные аэродромы из-за плохой погоды, снизилось со 176 в 2010 году до 38 в 2018.

Категории ИКАО - минимум в авиации — минимальные значения высоты нижней границы облаков и горизонтальной видимости, при которых возможно выполнение взлетов, посадок и полетов по маршруту. Минимум устанавливается раздельно для аэродрома, для типа воздушного судна, видов авиационных работ и для пилотов. Для аэродрома минимум может устанавливаться раздельно для разных взлетно-посадочных полос и для разных схем захода на посадку. При принятии решения на вылет, полете по маршруту, выполнении захода на посадку и в других случаях одновременно должны удовлетворяться все перечисленные минимумы.

Наивысшей категорией является III С, когда допускается посадка при любых условиях видимости без ограничений (вплоть до «ноль на ноль», то есть полного отсутствия видимости по горизонтали и вертикали).