МВД Узбекистана опровергло «нечеловеческие условия» в одной из колоний

CA-NEWS (UZ) - МВД Узбекистана опровергло опубликованную на днях на сайтах информацию о «нечеловеческих условиях» в колонии, расположенной в Ташкентской области, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД.

В статье сообщалось, что в колонии в здании для проживания осужденных мужчин отсутсвует помещение для приготовления пищи, помещение для умывания и туалета осужденных женщин не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

В МВД отметили, что в колонии-поселения расположенной в Ташкентской области созданы все необходимые условия для содержания осужденных. «Помещения для умывания и туалета находятся в общежитиях для осужденных и оснащены современной сантехникой, а старые туалеты и умывальники, расположенные во дворе учреждения и не пригодные к эксплуатации не используются несколько лет. Для организации питания и приготовления пищи для осужденных мужчин в колонии в отдельном от здания общежития помещении оборудована кухня, оснащенная необходимым кухонным приборами и инвентарем. Осужденные в колонии-поселения свободно пользуются мобильными телефонами и ограничений для встреч с родственниками или иными лицами нет», - говорится в сообщении МВД.

Представители МВД подчеркнули, что за деятельностью учреждений по исполнению наказания по обеспечению прав осужденных, недопущению применения к ним недозволенных методов обращения осуществляется постоянный ведомственный контроль и прокурорский надзор.

«Каких-либо жалоб от осужденных или их родственников не поступало. На основе международных стандартов в системе исполнения наказания принимаются действенные меры по улучшению условий содержания и обращения с осужденными», - отметили в МВД.