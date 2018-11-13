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  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Екатеринбурге открыли третье в России генконсульство Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Екатеринбурге открылось генконсульство Узбекистана, сообщили местные СМИ. Дипмиссия Узбекистана стала третьей в России.

Новый консульский округ включает Свердловскую, Тюменскую, Курганскую, Челябинскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, сообщили в департаменте информполитики региона.

Полномочный посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов заявил, что направлением развития сотрудничества с регионом станет туризм. Бизнес-сообществу Свердловской области уже представили гастрономические и туристические направления туризма в Узбекистане.

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