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  13 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан стал лидером по числу трудовых мигрантов в России, Кыргызстан на четвертом месте

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан стал лидером по числу трудовых мигрантов, въехавших в Россию с начала 2018 года. С января по сентябрь 2018 года в Россию въехали более 3 млн 400 тысяч граждан Узбекистана, в том числе с рабочими целями — 1 573 791 человек. Такие данные приводит общественная организация «Федерация мигрантов России».

На втором месте — Таджикистан, оттуда в Россию приехали 1 745 554 человек, в том числе с рабочими целями — 790 116 человек. Третье место за Украиной (347 272 человек въехали в РФ для трудоустройства), на четвёртом — Кыргызстан (247 658 человек).

Иностранные граждане чаще направляются на работу в Москву, здесь с начала года были зарегистрированы 1 249 664 трудовых мигрантов. Также иностранцы приезжали на работу в Санкт-Петербург и Ленобласть (718 567 чел), в Московскую область — 343 508 человек, Свердловскую область — 100 485 человек. Из других регионов у трудовых мигрантов популярны Краснодарский край, Самарская область, Новосибирская область, Ханты-Мансийский АО, Красноярский край, Иркутская область, Татарстан, говорится в материалах организации.

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