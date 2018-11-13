В Казахстане достигнут рекордно низкий уровень инфляции за последние три года

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане достигнут рекордно низкий уровень инфляции за последние три года. Об этом на заседании правительства 13 ноября, подводя итоги социально-экономического развития республики за январь-октябрь 2018 года, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

По его словам, экономика страны сохраняет положительную тенденцию роста - рост ВВП в отчетном периоде составил 4,1%. Основными факторами экономического роста стали высокая инвестиционная активность, замедление инфляции, а также увеличение производства в базовых отраслях экономики.

Глава ведомства отметил, что уровень инфляции сохраняется в пределах коридора в 5-7%, в октябре она составила 0,4%, а с начала года – 3,7%. Годовая инфляция составила 5,3%, это рекордно низкий уровень за последние три года. Инвестиции в основной капитал выросли на 20,8%.

Между тем, по состоянию на 1 ноября международные резервы страны снизились на 2,7% (к аналогичному периоду 2017 года) до $85,6 млрд за счет сокращения золотовалютных резервов (на 7,6% до $29,1 млрд). При этом активы Нацфонда показали рост на 0,1% до $56,5 млрд.

По данным министра, промышленное производство сохраняет устойчивую тенденцию роста. Увеличение составило 4,7% при опережающем росте обработки (5,4%) над горнодобычей (4,6%).

За 10 месяцев текущего года выпуск продукции сельского хозяйства увеличился на 2,5%. Существенный вклад в положительную динамику продолжает вносить животноводство с ростом на 3,9%. При этом наблюдается ускорение выпуска в растениеводстве до 1,6%.

Динамика строительной отрасли стабилизировалась на уровне 4,1%, что связано с увеличением работ по строительству жилых зданий, промышленных объектов, реконструкции автомобильных дорог и модернизации Шымкентского НПЗ.

Синхронно с расширением реального сектора экономики увеличивается выпуск неторгуемого сектора экономики. Производство услуг выросло на 4%. Основной вклад внесли торговля и транспорт: по этим отраслям рост составил 7,2% и 4,5% соответственно.

«Несмотря на позитивные изменения в экономике в целом, в отдельных регионах производственная активность остается в отрицательной зоне. В трех отстающих регионах увеличился масштаб спада. В Кызылординской области спад составил -7,1%, Западно-Казахстанской -4,4% и Туркестанской области -3,5%. При этом, регионами-лидерами по приросту в промышленности являются Атырауская область с ростом на 11%, Восточно-Казахстанская - на 9,6% и Костанайская - на 8,7%», - сообщил Т.Сулейменов.