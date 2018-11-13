Кто возглавит Казахстан после Назарбаева? Список потенциальных преемников, - The Diplomat

CA-NEWS (KZ) - «Кто будет руководить Казахстаном после того, как нынешний и единственный президент Нурсултан Назарбаев, уйдет с политической сцены?» - задается вопросом американское издание The Diplomat и приводит список потенциальных преемников.

Назарбаеву, который занимал пост президента с момента обретения Казахстаном независимости 27 лет назад, исполнилось 78 лет. Вопрос о том, кто может стать президентом после него, стал темой для обсуждения среди региональных наблюдателей в последние годы, поскольку Назарбаев иногда «исчезает» с политической сцены, чтобы получить медицинское лечение за рубежом.

Как считает The Diplomat, вероятными кандидатами на пост президента после Назарбаева являются председатель сената Касым-Жомарт Токаев, председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, посол РК в России Имангали Тасмагамбетов, его дочь Дарига Назарбаева и зять Тимур Кулибаев.

Самый большой шанс стать президентом у Касыма-Жомарта Токаева. Токаев, будучи председателем сената парламента, является вторым в пирамиде власти. Согласно Конституции, он должен заменить действующего президента, если с ним что-то произойдет.

Но, как отмечает издание, Токаев помимо позиционирования в правительстве Казахстана, не является безусловным лидером. Он начал работать в кабинете Назарбаева в 1992 году и имеет впечатляющее резюме государственной службы как внутри страны, так и за рубежом. Однако с чем Токаев может и не справиться, так это внутренняя политика. Ему не хватает опыта реализации казахстанских инициатив в области внутренней политики, и это ставит под вопрос его лидерские потенциалы и долгосрочность на посту президента. Более того, он человек поколения Назарбаева. В 65 лет Токаев не дает большой надежды на долгое президентство.

Другим потенциальным кандидатом издание называет председателя КНБ Карима Масимова. Масимов имеет репутацию лояльности к семье Назарбаева и обширные знания в тех областях, которые считаются наиболее важными для будущего развития Казахстана. В то же время Масимов является уйгуром, что может помешать ему занять пост лидера в стране.

У следующего потенциального преемника Имангали Тасмагамбетова также высоки шансы стать президентом, но именно по этой же причине он им не станет, отмечает издание. С 2002 по 2003 год он занимал пост премьер-министра, затем государственного секретаря. В 2004 году был назначен руководителем Администрации президента. Был акимом Алматы и Астаны. Вероятно, что Тасмагамбетов всегда был очень близок к семье Назарбаевых, и он всегда играл важную роль в правительстве. Однако его внезапное назначение на пост посла в России в 2016 году привело к подозрениям, что Назарбаев почувствовал угрозу с его стороны и назначил его на пост посла, так как конституционно запрещено баллотироваться на пост президента, если он не проживал последние 15 лет в Казахстане.

Шанс стать президентом у старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой невысок. Во-первых, недостаточность опыта. Дарига претендовала на пост председателя сената, но ей это не удалось и, возможно, это был знак, что президентом она не станет. Во-вторых, она женщина. Дарига Назарбаева больше подходит на должность главы правительства или министра, говорится в статье. В то время как Роза Отунбаева руководила страной в соседнем Кыргызстане, маловероятно, что дочь Назарбаева сможет поступить так же, несмотря на молчаливую поддержку своего отца. Отунбаева во многом исключает преобладающее мнение в Центральной Азии о том, что женщинам нет места в национальной политике, пишет американское издание.

Последним кандидатом издание называет Тимура Кулибаева – мужа средней дочери президента Назарбаева Динары. Хотя у него хорошее образование и опыт управления, но помешать его карьере может неопределенность Кулибаева в личной жизни. Он был связан с Гогой Ашкенази, богатой казахской бизнесвумен и светской львицей, которая родила ему двоих сыновей.

Издание отмечает, что еще одной помехой на пути Кулибаева к президентству могут стать его действия во время жанаозенских событий в декабре 2011 года, когда 15 нефтяников погибли в ходе протестов за улучшение условий труда.

Ранее казахстанский политолог Досым Сатпаев заявлял, что Назарбаев, скорее всего, не примет участие в президентских выборах в 2020г., и что это решение согласовано с администрацией главы Казахстана.