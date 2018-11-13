В Улан-Баторе приступили к установке электрозаправок

CA-NEWS (MNG) - В последние годы появляется все больше электрических транспортных средств. Теперь у автолюбителей возникает новый вопрос — где найти зарядную станцию для своих автомобилей. Стремясь превратить Улан-Батор в «Зеленый город», мэрия предпринимает определенные шаги, увеличивая число электроавтомобилей на дорогах монгольской столицы, сообщает ARD.

8 ноября началась работа по установке зарядных станций для электрических автомобилей, так называемых электрозаправок на общественных автостоянках и площадях города.

Был объявлен открытый тендер на установку электрозаправок, приобретение зарядного оборудования, его установку, размещение соответствующих знаков. Участники должны действовать в соответствии со своим собственным бюджетом, правовыми требованиями и международными стандартами. Свои предложения по установке электрозаправок представили ООО «Глобал Моторс», ООО «Номин Нефть» и ООО «Топология».

Эти предприятия готовы обеспечить высокий уровень безопасности клиентов, а электрозаправки могут быть сданы в эксплуатацию уже в этом году. До 1 декабря планируется установить в столице Монголии 21 электрозаправку. Также компании отвечают за технику безопасности и информирование населения об использовании этих электрозаправок, ведь данный сервис является новым для Монголии.

Кроме того, компании будут непрерывно совершенствовать данную услугу, ведь регулярно выходят обновления, реализуются новые проекты, что делает электромобили более удобными в использовании на монгольских дорогах.

Для осуществления процесса понадобятся: устройство для зарядки; аккумулятор электрокара и возможность подключения к электросети; адаптеры для подключения к разным типам розеток.

Устройство для зарядки и адаптеры входят в комплектацию автомобиля. Электрокар оснащен разъемом Mennekes, который может работать как с постоянным, так и с переменным током, а также с 1-фазным или 3-фазным кабелем.

Для удобной зарядки можно оборудовать дома специальную трехфазную розетку. Инфраструктура большого города может насчитывать несколько быстрозарядных станций, где также можно зарядить автомобиль.

Зарядка для автомобиля выглядит как большая зарядка от ноутбука. Стандартная мощность прибора составляет 3 кВт. О начале процесса вы узнаете по зеленым огонькам индикаторов зарядки. Об окончании процесса прибор также уведомит вас специальными сигналами.