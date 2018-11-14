В Узбекистане происходят очень положительные изменения, - Назарбаев

CA-NEWS (UZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал об улучшающихся отношениях Казахстана и Узбекистана, передает Tengrinews.kz.

"Я могу однозначно сказать, что в Узбекистане происходят очень положительные изменения. К сожалению, все эти годы объем взаимоотношений в нашей экономике был не более 5 процентов. Мы много времени потеряли зря. Можете представить, что казахстанскую пшеницу Узбекистан покупал через Европу? И такое было", - сообщил Назарбаев участникам заседания Astana Club.

Но за два последних года, по словам президента, взаимная торговля каждый год растет в два раза. "Границы открыты, таможенное пространство общее, соприкосновение экономик идет очень активно. Я с большим оптимизмом смотрю на будущее Узбекистана. Многое там изменилось, экономика стала более либеральной, политика тоже стала более либеральной. Но не так быстро все это делается. Запущено было очень сильно, и господин Шавкат Мирзиеев, нынешний президент, на мой взгляд, находится на правильном пути и правильно выстраивает отношения. Так что будущее, я думаю, будет еще лучше", - убежден Назарбаев.

Помимо торговых взаимоотношений, Казахстан и Узбекистан, по словам президента, объединяют и "общие неприятности". "Исчезновение Аральского моря в жизни одного поколения - был один триллион тонн воды, добывалось огромное количество рыбы. Из-за неправильного экономического планирования бывшего Советского Союза исчезло целое море. Теперь с оголенного дна этого моря поднимаются миллионы тонн соли. Они попадают в Европу, на вершины наших гор, растапливают ледники. Это наша большая проблема", - заявил Назарбаев.

Он отметил, что главы государств уже обсудили этот вопрос и обратились к мировому сообществу с просьбой помочь в преодолении этой экологической катастрофы. "Она является общепланетарной, честно сказать. Исследования показали, что эта соль оседает везде - до Норвегии, до Гренландии", - добавил он.



