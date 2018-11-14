Назарбаев о соперничестве между Россией, США и Китаем: Отныне масштабные кризисы возможны как никогда

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 13 ноября принял участие в заседании Астанинского клубы.

Как сообщает пресс-служба Акорды, выступая перед участниками заседания, глава государства подчеркнул особую значимость и актуальность мероприятия в процессе формирования и поиска решений в преодолении глобальных вызовов.

«Растущие противоречия между крупными державами усиливают неустойчивость нынешнего миропорядка, делая события все менее предсказуемыми. Так называемый «постбиполярный» мировой порядок окончательно уходит в прошлое. На наших глазах формируются контуры Большой Евразии», - заявил он.

Президент отметил, что обострение геополитического соперничества негативно повлияло на масштаб и уровень управляемости локальных кризисов.

«Обострение геополитического соперничества между Россией, США и Китаем происходит не только в глобальном контексте, но и в периметре Большой Евразии. Сложные моменты в данном стратегическом треугольнике присутствовали всегда. Однако уровень их управляемости в последние годы резко снижается. Отныне масштабные кризисы возможны как никогда. В разы увеличивается вероятность инцидентов, способных перерасти в полномасштабные конфликты. Нужно предельно ясно осознавать: недопонимание и просчеты в кризисных ситуациях могут привести к военной конфронтации», - отметил Н.Назарбаев.

По его словам, усиление противостояния ставит под вопрос эффективность глобальных институтов развития и безопасности в целом. Ключевым трендом сегодняшнего дня становится «расшатывание» основ стратегической стабильности. Критической становится ситуация с договоренностями о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Кроме того, президент Казахстана рассказал о рисках, связанных с проблемами, не нашедшими своего решения в странах Ближнего Востока и обусловленными деятельностью международных террористических и экстремистских группировок.

«2018 год убедительно показал, что кибербезопасность становится совершенно новым измерением глобальной стабильности. В это пространство переносится противостояние между основными державами. В ближайшие годы актуальность проблемы безопасности ядерных и других стратегических объектов, которые могут быть выведены из строя с помощью кибертехнологий, будет нарастать», - констатировал глава республики.

Для поиска решений в преодолении глобальных вызовов президент Казахстана предложил обновить Хельсинский заключительный акт 1975 года и провести аналогичную конференцию по безопасности и сотрудничеству в 2020 году.

«Понимаем, что процесс заключения нового соглашения будет непростым. Поэтому целесообразно начать подготовку к итоговым переговорам уже в 2019 году. Безусловно, многое здесь будет зависеть от позиции мировых держав. В этой связи хотелось бы призвать крупные государства к совместной деятельности по заключению нового соглашения», - сказал Н.Назарбаев.

Глава государства также подчеркнул важность установления доверительного диалога между ядерными державами путем активизации переговоров о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов и создании безъядерных зон. Президент призвал международное сообщество к построению мира, свободного от ядерного оружия.