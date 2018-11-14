На аукционе в Женеве был продан уникальный розовый бриллиант за $50 млн

CA-NEWS (CA) - Редкий розовый бриллиант весом в 19 карат Pink Legacy был продан 13 ноября на аукционе Christie's в Женеве за $50 млн. Предварительно его оценивали в 30-50 миллионов и был продан в первые 5 минут, сообщает BBC.

Согласно сообщению аукционного дома, драгоценный камень находился в коллекции семьи Оппенгеймеров, основавшей золотодобывающую корпорацию Anglo American и управляла алмазодобывающей компании De Beers.

Бриллиант прямоугольного огранки, который специалисты оценивают по более высокой категорией насыщенности цвета, является ярким розовым бриллиантом, когда-либо выставлялся на аукцион Christie's. По словам главы департамента он был найден в Южной Африке 100 лет тому назад, но впервые был выгравирован только сейчас.

Ранее на аукционе Christie's выставлялись только четыре ярких розовых бриллианта весом более 10 карат. В ноябре 2017 на аукционе в Гонконге за рекордную сумму – почти 32,5 миллиона – ушел с молотка уникальный розовый бриллиант Pink Promise. Драгоценный камень овальной формы весом 14,93 карата был вставлен в платиновое кольцо с обрамлением из мелких бриллиантов. Он был предварительно оценен в 28 – 42 миллиона долларов.