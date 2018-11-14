Назарбаев: Торговая война между США и Китаем может привести к наркоторговле, терроризму и экстремизму

CA-NEWS (KZ) - Для решения спорных вопросов в сфере мировой торговли президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагает сторонам сесть за стол переговоров под эгидой Всемирной торговой организации в многостороннем формате. Об этом он сказал 13 ноября в ходе IV заседания Астанинского клуба.

«В Астане пройдет министерская встреча этой организации в 2020 году. Выход из ситуации мы видим в выработке единых справедливых правил торгово-инвестиционного сотрудничества. Наряду с этим, решение проблемы торговых войн необходимо искать в реформировании ВТО», - сказал глава государства.

Он отметил, что одна из торговых войн разворачивается между США и Китаем, на которые приходится треть мировой экономики, 20% глобального экспорта и более трети притока прямых инвестиций.

«Это приведет к снижению роста мировой экономики и, как следствие, к ухудшению положения в развивающихся странах. Бедность, безработица – хорошая почва для терроризма, миграции и сепаратизма. Точно таким образом обстоит положение в Афганистане, где продолжающаяся война привела к тяжелым последствиям – наркоторговле, терроризму и экстремизму», - заявил президент.

По его словам, также необходимо создать организацию коллективной безопасности в Азии.

«Казахстанская инициатива Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии могла бы стать фундаментом для будущей Организации по безопасности и сотрудничеству в Азии. На пути к реализации этой идеи в качестве первого шага предлагаю провести совместное консультативное заседание ОБСЕ, СВМДА и Регионального Форума АСЕАН по безопасности», - сказал Н.Назарбаев.

Кроме того, он предложил организовать в столице Казахстана конференцию по безопасности в Евразии на базе Астанинского клуба, используя опыт проведения такого форума, как Мюнхенская международная конференция по безопасности.

Президент также указал на необходимость выработки Глобальной стратегии взаимодействия в области развития информационного пространства и подчеркнул важность консолидации всех усилий во благо сохранения планеты для будущих поколений.